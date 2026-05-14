Prezzemolo Berry Bites | Carolina Benvenga inaugura l’evento dedicato alle famiglie a Gardaland

Dal 16 al 24 maggio, Gardaland Resort ospiterà Prezzemolo Berry Bites, un evento dedicato alle famiglie che coincide con la Giornata Nazionale delle Fragole del 19 maggio. La giornata di inaugurazione è stata aperta da Carolina Benvenga, che ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa. L’evento propone un’esperienza immersiva ispirata alla primavera e al personaggio di Prezzemolo.

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In concomitanza con la Giornata Nazionale delle Fragole del 19 maggio, dal 16 al 24 maggio Gardaland Resort ospiterà Prezzemolo Berry Bites, un’esperienza immersiva che richiama la primavera e il mondo di Prezzemolo. Ispirato alla passione del simpatico draghetto per le fragole, l’evento propone.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prezzemolo a Sanremo: la canzone che celebra Gardaland e i suoiPrezzemolo, la mascotte di Gardaland, è a Sanremo per presentare in anteprima Stagioni ed Emozioni, il brano che accompagnerà la nuova stagione del... Leggi anche: Dal 28 marzo riapre Gardaland Resort: le nuove attrazioni e l’evento dedicato al K-Pop Temi più discussi: Prezzemolo Berry Bites, a Gardaland il meet& greet con Carolina Benvenga; Gardaland, Prezzemolo Berry Bites con le canzoni di Carolina Benvenga; Gardaland celebra le fragole con Carolina Benvenga e nove giorni di eventi; Carolina Benvenga a Gardaland inaugura Prezzemolo Berry Bites e presenta il nuovo singolo. Prezzemolo Berry Bites: Carolina Benvenga inaugura l’evento dedicato alle famiglie a GardalandIn concomitanza con la Giornata Nazionale delle Fragole del 19 maggio, dal 16 al 24 maggio Gardaland Resort ospiterà Prezzemolo Berry Bites, un’esperienza immersiva che richiama la primavera e il mond ... veronasera.it Gardaland celebra la primavera con Prezzemolo Berry Bites e il live di Carolina BenvengaAd aprire ufficialmente l’evento sarà Carolina Benvenga, attesa il 16 maggio per inaugurare Prezzemolo Berry Bites e presentare dal vivo, per la prima volta, il nuovo brano BLATTA MATTA. timemagazine.it