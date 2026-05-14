Il settore degli autotrasporti italiano sta affrontando una fase di crisi, con una stima di circa 86 mila autotrasportatori che potrebbero abbandonare il mercato nei prossimi cinque anni. Questa diminuzione riguarda l'intera filiera e potrebbe avere ripercussioni sulle attività della grande distribuzione, che dipende dalla continuità e dalla capacità di trasporto delle merci. La situazione viene descritta come molto complessa e in rapido cambiamento.

Il settore degli autotrasporti italiano sta entrando in una fase molto delicata. Nei prossimi cinque anni potrebbero uscire dal settore circa 86.000 conducenti, il 28% dell’attuale forza lavoro, tra pensionamenti e abbandono della professione. Già oggi mancano migliaia di autisti e le aziende impiegate nella logistica del trasporto merci faticano sempre di più a trovare personale qualificato. Perché la carenza di autotrasportatori è un problema per tutta la filiera. La crisi nasce soprattutto dal mancato ricambio generazionale. L’età media degli autisti italiani supera i 50 anni, a fronte dei 47 di quella europea. Inoltre, il numero di giovani che decide di entrare nel settore resta troppo basso rispetto alle uscite previste.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Previsto calo di 86 mila autotrasportatori in 5 anni: a rischio la grande distribuzione

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