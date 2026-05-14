Pressing e Butez | l' EuroComo vola con la miglior difesa in Serie A

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'EuroComo si conferma come la squadra con la miglior difesa in Serie A, grazie a un rendimento che si traduce in meno gol subiti e più partite senza reti avversarie. La strategia adottata dal tecnico combina elementi dello stile di gioco del Barcellona e le caratteristiche della tradizione calcistica locale. Tra i protagonisti, il centrocampista Pressing e Butez si sono distinti per le prestazioni difensive, contribuendo a consolidare questa solida posizione in classifica.

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"Se la palla ce l’abbiamo noi, gli altri non possono segnare". Il famoso assioma di Rinus Michels, pioniere del calcio totale di Ajax e Olanda nei primi anni Settanta, fu presto mutuato in Italia da Nils Liedholm, primo grande maestro del calcio offensivo nostrano. Fu Johan Cruyff, discepolo di Michels, a esportarlo nel Barcellona alla fine degli anni Ottanta, dove divenne lo stile di gioco imperante, da insegnare ai bambini più piccoli appena mettevano piede nella Masia. Sempre in Catalogna, a cavallo degli anni Dieci del nuovo secolo la lezione fu portata alla massima espressione da Pep Guardiola. Oggi questo principio torna in Italia grazie a Cesc Fabregas, con sfaccettature moderne, ma pur sempre valido nella sua essenza: difendersi attaccando.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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