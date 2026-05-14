Politano potrebbe salutare a fine stagione due nomi per sostituirlo

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo a possibili sostituti, con due nomi che circolano come possibili destinazioni. Nel frattempo, la società ha confermato la permanenza del direttore sportivo anche per la prossima stagione, mentre si pianificano le mosse di mercato per l’estate.

Dopo la notizia di ieri della conferma un po’ a sorpresa di Giovanni Manna come DS del Napoli anche per il futuro, iniziano a prendere corpo le strategie di mercato della prossima sessione estiva. Gli azzurri dovranno però prima essere sicuri di partecipare alla prossima Champions League per capire il budget a disposizione: già lunedì sera con una vittoria a Pisa potrebbe arrivare con un turno d’anticipo questo traguardo. “La fascia destra avrà bisogno di due nuovi innesti, di qualità e di gamba. E le attenzioni del ds Giovanni Manna – a proposito, il pressing della Roma continua, ma il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di rinunciare all’architetto dell’ultimo scudetto ed è pronto anche ad adeguargli il contratto – si sono concentrate in particolare su due giocatori.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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