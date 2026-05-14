Il club sta valutando la possibilità di vendere l’esterno, dopo un calo di rendimento negli ultimi anni. I numeri mostrano una diminuzione delle sue prestazioni rispetto ai periodi precedenti. La decisione arriva in un momento in cui si considerano diverse opzioni per il mercato. La società ha manifestato interesse a studiare tutte le alternative possibili per la rosa. Politano resta sotto osservazione in vista di eventuali mosse future.

Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Chivu, debutto da sogno all’Inter: mai nessuno prima di lui aveva centrato il Double al primo anno! Così ha reagito dopo il fischio finale Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Perché Politano è intoccabile nel Napoli di Conte anche con zero gol

Temi più discussi: Napoli, uno dei leader può dire addio: non è più intoccabile per Conte; Anche Politano verso l’addio (ce ne faremo una ragione); Coppitelli: *Grande delusione, ci ho creduto fino alla fine. Futuro? Ci penseremo nei prossimi giorni; Coppitelli a Raisport: Momento triste, qualificazione sfuggita dopo una partita dominata.

Il Napoli pronto a rifare la corsia destra. E Politano non è più intoccabileNapoli al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. I partenopei potrebbero rinforzare la fascia destra con Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise ed Exequiel Zeballos dal Boca Juniors ... tuttomercatoweb.com

Cremonese-Napoli, probabili formazioni: Politano, di nuovo intoccabileLa caducità delle cose umane, e di quelle calcistiche in particolare, è ben rappresentata dalla parabola di Matteo Politano. A furor di popolo, e di superprestazioni, ha ritrovato la convocazione e il ... ilmattino.it