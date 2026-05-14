Pnrr | ok digitale e sanità ma frenano ambiente e infrastrutture

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha ricevuto il via libera per le componenti dedicate al digitale e alla sanità, mentre i progressi sul fronte ambientale e delle infrastrutture risultano più lenti. Restano alcune domande aperte su quali settori potrebbero non raggiungere gli obiettivi europei previsti entro il 2025. Inoltre, il ritardo nell’adozione delle tecnologie potrebbe incidere sulla qualità dei servizi sanitari pubblici.

? Domande chiave Quali settori rischiano di non rispettare i target europei entro il 2025?. Come influirà il ritardo tecnologico sulla qualità della sanità pubblica?. Perché gli investimenti sulla mobilità sostenibile sono a rischio concreto?. Cosa accadrà alle opere infrastrutturali soggette a ridimensionamento?.? In Breve Monitoraggio Corte dei Conti su 34 misure e 4 programmi Pnrr.. Case e Ospedali di Comunità allineati ai target sanitari previsti.. Rimodulazione temporale di alcune misure nei settori ambiente e infrastrutture.. Rischio mancato completamento opere per ridimensionamento interventi mobilità sostenibile..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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