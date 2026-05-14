Playlist Altrecose a Cesena

A Cesena, il fondatore e direttore editoriale del Post presenta il suo nuovo libro intitolato Playlist (Altrecose). Si tratta di una raccolta di storie legate a più di tremila canzoni, arricchita da aneddoti e dettagli sui brani. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e appassionati di musica, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare alcune delle canzoni e di approfondire il progetto editoriale. La presentazione si è svolta in un contesto culturale dedicato alla musica e alla letteratura.

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Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero con prenotazione necessaria tramite la mail [email protected]. 🔗 Leggi su Ilpost.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playlist (Altrecose), a NovaraIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila... Playlist (Altrecose), a New YorkIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila...