Pisticci Maria Antonella D’Agostino presenta Crepe Vive a Marconia

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Punti chiave Come può la pittura influenzare la struttura dei versi di un poeta?. Cosa rivela il legame tra il mare e la fede dell'autrice?. Perché la poetica di D’Agostino viene paragonata a una tecnica fotografica?. Chi guiderà il dibattito tra l'autrice e la comunità di Marconia?.? In Breve Saluti istituzionali aperti da Antonio De Sensi e Giovanni Di Lena a Marconia.. L'autrice ha pubblicato otto sillogie poetiche tra il 2007 e il 2026.. D'Agostino presiede l'Associazione Culturale Matera Poesia 1995 dal 2012.. Cristiano D'Orazio ha curato la prefazione del nuovo volume Crepe Vive.. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 18:30, la sede dell’Associazione Culturale Ce.🔗 Leggi su Ameve.eu

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