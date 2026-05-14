Piombino | Trovato in possesso di eroina cocaina e 140 euro in contanti | 30enne denunciato

A Piombino, un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di eroina, cocaina e 140 euro in contanti. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno sequestrato le sostanze stupefacenti e il denaro che si sospetta sia stato guadagnato tramite attività di spaccio. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell'intervento o sugli eventuali motivi del controllo è stato reso noto. La vicenda si inserisce in un'operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

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