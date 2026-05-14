Petrolio scorte in esaurimento a ritmo record Il nodo Hormuz

L'Agenzia internazionale dell'energia ha segnalato che le scorte mondiali di petrolio stanno diminuendo rapidamente, raggiungendo livelli molto bassi. La questione riguarda anche lo Stretto di Hormuz, un punto strategico per il traffico marittimo di greggio. La diminuzione delle riserve si verifica in un contesto di aumento della domanda e di tensioni nelle rotte di approvvigionamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui