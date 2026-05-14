Petrolio scorte in esaurimento a ritmo record Il nodo Hormuz
L'Agenzia internazionale dell'energia ha segnalato che le scorte mondiali di petrolio stanno diminuendo rapidamente, raggiungendo livelli molto bassi. La questione riguarda anche lo Stretto di Hormuz, un punto strategico per il traffico marittimo di greggio. La diminuzione delle riserve si verifica in un contesto di aumento della domanda e di tensioni nelle rotte di approvvigionamento.
Le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record, avverte l'Agenzia internazionale dell'energia. Se anche si arrivasse alla fine del conflitto, il mercato sarà in deficit per tutto l'anno, è la previsione. Non a caso gli occhi del mondo restano puntati sullo Stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti muoveranno di nuovo guerra all'Iran oppure si arriverà a un accordo sul programma nucleare di Teheran, a oggi più lontano all'orizzonte, lo si capirà nei prossimi giorni, probabilmente alla fine della visita di Donald Trump venerdì in Cina. Nel frattempo, il messaggio di Washington resta chiaro. Per mostrare deterrenza e presenza...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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ALERT: Le scorte petrolifere globali si stanno riducendo rapidamente. Secondo Reuters, Goldman Sachs stima che gli stock mondiali di petrolio siano vicini ai minimi degli ultimi 8 anni, con una velocità di esaurimento che inizia a preoccupare il mercato. #O x.com
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