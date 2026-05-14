A Pescara è stata istituita una nuova Consulta con l’obiettivo di contrastare il calo demografico che interessa la città. La creazione di questa struttura segue la chiusura del precedente Forum, con lo scopo di coordinare meglio le iniziative volte a sostenere la popolazione locale. Nel 2024, il saldo demografico della città si presenta molto negativo, con un numero crescente di abitanti che lasciano il territorio rispetto a quelli che vi si trasferiscono.

? Punti chiave Come potrà la nuova Consulta evitare il fallimento del vecchio Forum?. Perché il saldo demografico di Pescara è così preoccupante nel 2024?. Quali modelli italiani verranno copiati per coinvolgere i giovani pescari?. Chi sono i rappresentanti politici che stanno scrivendo il nuovo regolamento?.? In Breve Saldo naturale 2024 negativo a Pescara con 640 nati e 1.430 decessi.. Indice di vecchiaia a 230 over 65 ogni 100 giovani sotto i 14 anni.. Prossima sessione con i rappresentanti della Lega Giovani fissata per il 22 maggio.. Modelli di riferimento studiati includono Rivalta di Torino, Torino e Reggio Emilia.. Il 12 maggio a Pescara, la commissione consiliare permanente Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune di Pescara ha avviato l’iter per la creazione della nuova Consulta giovanile cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: nasce la nuova Consulta per frenare il calo demografico

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