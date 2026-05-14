Perugia modifiche alla circolazione in via Birago per Bimbimbici

Per la giornata di domenica 17 maggio, in occasione dell’evento “Bimbimbici”, il Comune ha disposto modifiche alla circolazione stradale in via Birago, nel tratto tra via del Lavoro e via Fonti Coperte a Perugia. La strada sarà interessata da specifici provvedimenti per consentire lo svolgimento della manifestazione, e sono stati istituiti divieti di sosta e deviazioni per i veicoli che transitano in quella zona.

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In occasione della manifestazione "Bimbimbici" in programma domenica 17 maggio a Perugia il Comune ha adottato alcuni provvedimenti in materia di circolazione stradale in via Birago, nel tratto fra via del Lavoro e via Fonti Coperte. Nel dettaglio, dalle ore 8.00 alle ore 20.30 istituito il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perugia, lavori Metrobus: modifiche alla circolazione in via StrozzacapponiPer consentire la prosecuzione dei lavori del Metrobus il Comune di Perugia ha deliberato l'adozione di provvedimenti in materia di circolazione... Leggi anche: Perugia, messa in sicurezza di alberature pericolose: modifiche alla circolazione Temi più discussi: Perugia, interventi di rifacimento della segnaletica stradale: ecco dove; Treni, un mese di lavori: odissea per raggiungere Roma e Ancona; Lavori sulla Orte-Falconara, come cambia la mobilità: modifiche in vigore da lunedì; Perugia, interventi di ripristino della segnaletica stradale: nuove ordinanze. GORIZIANO - Rfi avvia il potenziamento tecnologico della linea Trieste-Venezia. Previsti bus sostitutivi e modifiche alla circolazione durante i sei giorni di lavori. ilgoriziano.it/articolo/stop-… #ilgoriziano x.com Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla Foligno-TerontolaPerugia, 1 maggio 2025 – Ci saranno modifiche alla circolazione ferroviaria nei weekend 3-5, 10-12 e 24-26 maggio a causa di alcuni lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi (Gruppo ... lanazione.it Trenitalia, modifiche a circolazione sulla Foligno-TerontolaModifiche alla circolazione ferroviaria nei weekend 3-5, 10-12 e 24-26 maggio per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi (Gruppo FS Italiane) sulla tratta Perugia Ponte San ... ansa.it