Perugia Flower Show mostra mercato piante rare e inconsuete

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, a Villa del Colle del Cardinale si tiene il Perugia Flower Show, una mostra mercato dedicata a piante rare e insolite. L’evento propone due giorni di esposizioni di specie botaniche poco comuni, accompagnate da stand di artigianato e corsi gratuiti rivolti agli appassionati di giardinaggio. La manifestazione si rivolge a chi desidera scoprire nuove varietà vegetali e approfondire le proprie conoscenze sul mondo delle piante rare.

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Perugia Flower Show: Il 23 e 24 Maggio la Primavera arriva a Villa del Colle del CardinaleTorna l’appuntamento per gli amanti del verde: una due giorni immersiva tra rarità botaniche, artigianato d’eccellenza e corsi gratuiti a Perugia.La diciannovesima edizione primaverile di Perugia Flower Show. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze Flower Show: mostra mercato piante rare e inconsueteI colori e i profumi avvolgenti della nuova stagione sono pronti a invadere il cuore della città: il 28 e 29 Marzo, il monumentale Giardino Corsini... Leggi anche: Verona Flower Show - Mostra mercato piante rare e inconsuete Temi più discussi: A Perugia i colori e i profumi del Flower Show; Perugia Flower Show: il 23 e 24 maggio la Primavera arriva a Villa del Colle del Cardinale; Flower show con 70 espositori: la nuova edizione della mostra mercato di piante rare e inconsuete; Perugia Flower Show: il 23 e 24 maggio la Primavera arriva a Villa del Colle del Cardinale. Natura, corsi e laboratori: torna il Perugia Flower showConfermata la location e un programma per tutti i gusti. Annunciato in anteprima anche il primo Bologna Flower show previsto per il 2027 ... umbria24.it A Perugia i colori e i profumi del Flower ShowSarà ancora una volta la Villa del Cardinale - dimora estiva costruita dall’Alessi per il cardinale Fulvio della Corgna ... lanazione.it