Il dibattito al Senato si è svolto con toni e modalità che molti hanno definito surreali. La discussione si è concentrata su una versione presentata da un senatore, portando a uno scontro che ha coinvolto maggioranza e opposizione. Le parole usate e le modalità di confronto hanno suscitato reazioni di stupore tra i presenti e tra chi ha seguito la seduta. La discussione si è protratta senza portare a decisioni concrete, lasciando un clima di confusione e delusione tra gli spettatori.

Forse sarebbe meglio evitare queste dispute in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Quelle vere e proprie disfide che non solo non risolvono alcunché, ma che lasciano strascichi amari tra spettatori sempre più disincantati e perplessi. Naturalmente il momento è quello che è. Ormai ad un passo dalle prossime elezioni. Un clima sempre più arroventato dove demagogia e reciproche accuse cedono il passo rispetto a qualsiasi ragionevolezza. Intendendo, con questa espressione, l’unico modo possibile per affrontare una posizione complessa com’è quella che è di fronte ai nostri occhi. Ci sono due guerre in atto: una ai confini dell’Europa, l’altra endemica tra Israele ed i suoi nemici, con l’aggiunta di quel che capita nello stretto di Hormuz: dove tutto sembra drammaticamente possibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il dibatto al Senato è stato surreale. La versione di Polillo

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Perché il dibatto al Senato è surreale. La versione di PolilloForse sarebbe meglio evitare queste dispute in Parlamento tra maggioranza e opposizione.

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