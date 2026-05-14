Perché i carabinieri si sono presentati nella mega villa di Sting in Italia
I carabinieri di Napoli sono intervenuti in una grande villa situata a Massa Lubrense, di proprietà del cantante Sting. Durante i controlli sul cantiere, sono state trovate diverse irregolarità legate alle norme di sicurezza. Al momento di redigere il verbale, è stata una sorpresa scoprire alcune non conformità. La proprietà appartiene a Gordon Matthew Thomas Sumner, noto come Sting.
I controlli, le irregolarità riscontrate e la sorpresa al momento di stilare il verbale. Appartiene a Gordon Matthew Thomas Sumner, ovvero al cantante Sting, la villa di Massa Lubrense dove i carabinieri di Napoli hanno sequestrato un cantiere accertando una serie di violazioni sulla sicurezza.🔗 Leggi su Today.it
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