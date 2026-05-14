Perché al mio bimbo compaiono macchie rosse intorno alla bocca dopo i pasti?

Una madre si rivolge a un medico per segnalare che il suo bambino di 14 mesi presenta delle macchie rosse intorno alla bocca che si manifestano dopo alcuni pasti, in particolare con alimenti come uovo e pomodoro. La donna osserva che queste lesioni compaiono e scompaiono spontaneamente e chiede spiegazioni sul motivo di questa reazione. La situazione riguarda un bambino che inizia a mangiare una varietà di alimenti, e le macchie si verificano in modo episodico dopo determinati pasti.

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Buongiorno dottoressa, il mio bimbo ha 14 mesi e mangia di tutto, ma ho notato che dopo alcuni pasti (soprattutto con uovo o pomodoro) gli compaiono delle piccole macchie rosse intorno alla bocca che poi spariscono da sole. Non ha però altri sintomi. Può essere una semplice irritazione da contatto o devo sospettare una forma lieve di allergia alimentare? In questi casi come si procede? Salve signora, l’ipotesi più probabile è che si tratti di una semplice irritazione da contatto. La cute dei piccoli è molto delicata, spesso ancora non cosi “strutturata” da sapersi ben difendere dagli agenti esterni per cui, in caso di alimenti acidi come ad esempio il pomodoro, ci possono essere queste reazioni, ancora di più se il piccolo soffre di cute seccadermatite atopica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Perché al mio bimbo compaiono macchie rosse intorno alla bocca dopo i pasti?” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Reine Morte | avec Michel AUMONT, Thomas JOUANNET & Aladin REIBEL | Drame Historique | BSF