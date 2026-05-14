J ennifer Lopez sa come aprire un press tour. Al Netflix Upfront di New York, il 13 maggio, è arrivata al Sunset Pier 94 Studios per il lancio della rom-com Office Romance in un completo blush che ha messo d’accordo tutti: blazer a corsetto, gonna a sirena, e una scollatura profondissima. Sexy a 56 anni? Nessun problema, se ti chiami JLo. Jennifer Lopez, una delle star più paparazzate di sempre. guarda le foto Jennifer Lopez, il look con il blazer a corsetto. Il pezzo che ha fatto girare la testa è il blazer: vita stretta, stecche da corsetto, lacci sul davanti, motivo floreale lucido. Una costruzione sartoriale che prende dall’estetica vittoriana la struttura e lascia perdere il resto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il press tour della sua rom con in uscita su Netflix, JLo si è presentata con un look che non lascia spazio all'immaginazione

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