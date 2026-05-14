Pedalare osservare creare | la domenica si tinge dei colori della natura
Domenica 17 maggio, a Forlì, si terrà un evento dedicato alla natura e alla creatività, coinvolgendo appassionati di ciclismo e osservatori. La città si anima con attività all'aperto che invitano a pedalare, esplorare e lasciarsi affascinare dai paesaggi circostanti. Le strade e i parchi si trasformeranno in scenari ideali per vivere in modo più diretto l’ambiente naturale e scoprire dettagli nascosti. La giornata promette di portare cittadini di tutte le età a condividere momenti di scoperta e relax.
Domenica 17 maggio, la città di Forlì si prepara a vivere una giornata dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla scoperta e alla meraviglia. In occasione del BiodiversyFest 2026, il festival diffuso che anima la Romagna per tutto il mese di maggio, il Ceas La Còcla diventerà il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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