Pedalare osservare creare | la domenica si tinge dei colori della natura

Domenica 17 maggio, a Forlì, si terrà un evento dedicato alla natura e alla creatività, coinvolgendo appassionati di ciclismo e osservatori. La città si anima con attività all'aperto che invitano a pedalare, esplorare e lasciarsi affascinare dai paesaggi circostanti. Le strade e i parchi si trasformeranno in scenari ideali per vivere in modo più diretto l’ambiente naturale e scoprire dettagli nascosti. La giornata promette di portare cittadini di tutte le età a condividere momenti di scoperta e relax.

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