Passaporto alle Poste servizio attivo in 69 uffici della provincia di Sondrio

Da oggi è possibile richiedere o rinnovare il passaporto presso 69 uffici postali nella provincia di Sondrio, senza dover più recarsi direttamente in Questura. Questa novità riguarda sia i cittadini che devono ottenere il documento per la prima volta sia quelli che devono rinnovarlo. La possibilità di usufruire di questo servizio si estende su un’ampia rete di filiali postali distribuite sul territorio provinciale. La procedura si svolge direttamente presso gli uffici postali coinvolti.

Richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in Questura a Sondrio ora sarà possibile in 69 uffici postali della provincia. La novità è stata presentata oggi, giovedì 14 maggio, nell’ufficio postale Polis di Cosio Valtellino, alla presenza del sindaco Giorgio De Giobbi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Passaporto negli uffici postali: il nuovo servizio attivo in 72 comuni della provincia di Rieti

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