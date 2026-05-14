Papa Leone ai docenti | Insegnare è una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare un povero per la strada una coscienza disperata
Il Papa ha parlato agli insegnanti nell’aula della più antica università di Roma, affermando che insegnare rappresenta una forma di carità, paragonandola all’assistenza a migranti in mare, a poveri e a persone in difficoltà. Le sue parole hanno posto l’accento sulla dimensione umana e solidaristica del ruolo degli educatori, senza entrare in valutazioni o interpretazioni. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla funzione sociale dell’insegnamento.
Nell’aula della più antica università di Roma, il Papa ha ribaltato la gerarchia tradizionale dei valori. Insegnare, ha spiegato, non appartiene a un ordine minore rispetto alle opere di misericordia più drammatiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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