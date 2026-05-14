L’ex calciatore ha commentato con fermezza la vittoria dell’Inter, affermando che per la squadra milanese vincere era il minimo obiettivo, e che non c’è motivo di festeggiare troppo. Ha inoltre spiegato il suo giudizio sul voto di 8, sottolineando che si tratta di una valutazione basata sulle prestazioni complessive della squadra. La sua posizione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, che hanno preso nota delle sue parole e delle motivazioni dietro il suo giudizio.

? Punti chiave Perché Panucci rifiuta di celebrare il doppio trofeo nerazzurro?. Come ha giustificato il voto di 8.5 al lavoro di Chivu?. Chi ha criticato la gestione emotiva del gruppo dopo il PSG?. Cosa intende Panucci quando parla di eccessivo sentimentalismo mediatico?.? In Breve Panucci assegna un voto di 8.5 al lavoro svolto dall'allenatore Cristian Chivu.. Il commento affronta il pesante 5-0 subito contro il Psg in finale Champions.. La critica mira ai giocatori guidati da Lautaro Martinez dopo il doppio trofeo.. Christian Panucci ha scatenato un dibattito acceso durante la diretta di, criticando duramente l’approccio mediatico verso i nerazzurri dopo il raggiungimento del doppio trofeo tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panucci contro l’Inter: ‘Vincere era il loro minimo dovere

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