Pagine a Km0 | torna la rassegna dedicata agli autori della Romagna
A Forlimpopoli riprende la rassegna “Pagine a Km0”, dedicata agli autori e ai libri della Romagna. L’evento si svolge nella biblioteca comunale Pellegrino Artusi e prevede una serie di presentazioni di volumi realizzati da scrittori della regione. L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario culturale locale, mira a promuovere la produzione letteraria e a favorire l’incontro tra autori e pubblico. Le date e i dettagli degli incontri vengono comunicati periodicamente dall’amministrazione del centro culturale.
Torna alla biblioteca comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli “Pagine a Km0”, un ciclo di presentazioni librarie nato con l’obiettivo di dare visibilità ad autori e libri della Romagna, diventato un appuntamento classico del calendario culturale della città. Il 2026, infatti, segna la settima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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