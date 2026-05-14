Pagine a Km0 | torna la rassegna dedicata agli autori della Romagna

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlimpopoli riprende la rassegna “Pagine a Km0”, dedicata agli autori e ai libri della Romagna. L’evento si svolge nella biblioteca comunale Pellegrino Artusi e prevede una serie di presentazioni di volumi realizzati da scrittori della regione. L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario culturale locale, mira a promuovere la produzione letteraria e a favorire l’incontro tra autori e pubblico. Le date e i dettagli degli incontri vengono comunicati periodicamente dall’amministrazione del centro culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna alla biblioteca comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli “Pagine a Km0”, un ciclo di presentazioni librarie nato con l’obiettivo di dare visibilità ad autori e libri della Romagna, diventato un appuntamento classico del calendario culturale della città. Il 2026, infatti, segna la settima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Vallo della Lucania, torna la rassegna letteraria "Voci, Pagine, Emozioni"Prende il via a Vallo della Lucania, presso l'Aula Consiliare del Comune, la nuova edizione della rassegna culturale "Voci, Pagine, Emozioni:...

Torna il Teatro della Scuola. Rassegna dedicata alla paceQuest’anno la manifestazione Teatro della Scuola, giunta alla sua XXXIIIª edizione, che per la prima volta ha ottenuto il riconoscimento di "Rassegna...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web