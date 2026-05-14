Pagine a Km0 | torna la rassegna dedicata agli autori della Romagna

A Forlimpopoli riprende la rassegna “Pagine a Km0”, dedicata agli autori e ai libri della Romagna. L’evento si svolge nella biblioteca comunale Pellegrino Artusi e prevede una serie di presentazioni di volumi realizzati da scrittori della regione. L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario culturale locale, mira a promuovere la produzione letteraria e a favorire l’incontro tra autori e pubblico. Le date e i dettagli degli incontri vengono comunicati periodicamente dall’amministrazione del centro culturale.

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