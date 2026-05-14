Padova tiene testa a Trieste poi nel finale si smarrisce | ora testa ai play off

La regular season del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile si è conclusa con il recupero della 16ª giornata, in cui il CS Plebiscito Padova ha affrontato Trieste. La squadra padovana ha mostrato determinazione nel corso della partita, mantenendo il passo delle avversarie fino alla fine del match, prima di perdere il controllo negli ultimi minuti. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi incontri dei playoff.

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Si è chiusa con una prestazione combattiva la regular season del CS Plebiscito Padova, impegnato nel recupero della 16ª giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. Al centro federale Bruno Bianchi le padovane hanno ceduto 13-10 alla Pallanuoto Trieste, quarta forza del campionato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Accademia Volley sconfitta al tie break dalla capolista Molinari Napoli: ora testa ai play offAl Rampone va in scena una sfida bellissima, combattuta punto su punto, che ha confermato come entrambe le squadre arrivino ai play off in un ottimo... Fezzanese testa ai play offE’ una partita dal valore doppio quella che attende la Fezzanese a Busalla nella ventinovesima e penultima giornata dell’eccellenza. Argomenti più discussi: Padova salvo e con la testa libera. L’ex Bortolussi il più pericoloso; Hit Parade, il rapper Shiva tiene la vetta con 'Vangelo'. Salvatore Capodici - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Padova riprende il Vicenza al 92' e resta a +6. Prima fuga del Cerignola, tiene solo l'AvellinoÈ un punto pesantissimo quello raccolto dal Padova nel big match del Menti: Vicenza raggiunto sull’1-1 dalla zampata di Spagnoli al 92’, quando ormai sembrava finita. E così Andreoletti, in un ... gazzetta.it Calcio Serie B: Empoli-Padova-3-1Ha poco da festeggiare il Padova per il suo ritorno nella serie cadetta. Nel primo turno della nuova stagione, i biancoscudati infatti cadono a Empoli: un 3 a 1 che fa capire quanto ci sarà da ... rainews.it