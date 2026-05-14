Ospedale Livorno al via l' utilizzo della tecnologia robotica anche per la chirurgia toracica
All’ospedale di Livorno sono stati eseguiti i primi interventi di chirurgia toracica utilizzando la tecnologia robotica recentemente introdotta. La nuova strumentazione permette di eseguire operazioni in modo più preciso e meno invasivo rispetto ai metodi tradizionali. L’adozione di questa tecnologia rappresenta un passo avanti nelle procedure chirurgiche offerte dall’ospedale. I primi interventi sono stati condotti con successo e hanno coinvolto pazienti che necessitavano di interventi su parti del torace.
A Livorno sono stati effettuati i primi interventi di chirurgia toracica supportati attraverso la tecnologia robotica recentemente messa a disposizione dell’ospedale. In questo modo si amplia l’utilizzo della chirurgia robotica, che dopo l’ambito urologico viene esteso anche alla chirurgia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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