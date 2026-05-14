Ospedale Livorno al via l' utilizzo della tecnologia robotica anche per la chirurgia toracica

All’ospedale di Livorno sono stati eseguiti i primi interventi di chirurgia toracica utilizzando la tecnologia robotica recentemente introdotta. La nuova strumentazione permette di eseguire operazioni in modo più preciso e meno invasivo rispetto ai metodi tradizionali. L’adozione di questa tecnologia rappresenta un passo avanti nelle procedure chirurgiche offerte dall’ospedale. I primi interventi sono stati condotti con successo e hanno coinvolto pazienti che necessitavano di interventi su parti del torace.

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A Livorno sono stati effettuati i primi interventi di chirurgia toracica supportati attraverso la tecnologia robotica recentemente messa a disposizione dell’ospedale. In questo modo si amplia l’utilizzo della chirurgia robotica, che dopo l’ambito urologico viene esteso anche alla chirurgia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chi è Enrico Melis, nuovo direttore della chirurgia toracica all’ospedale San MartinoGià docente in chirurgia toracica e chirurgia robotica all’università degli Studi di Roma, entrerà in servizio da maggio Il 1 maggio prenderà... Chirurgia robotica, anche nell’ospedale di Scorrano entra in funzione il sistema “Da Vinci”Il modernissimo strumento segna una svolta sul livello di assistenza e sulla qualità delle prestazioni in sala operatoria del “Veris delli Ponti”. Temi più discussi: +++AGGIORNAMENTO: SOSPESA LA DISINFESTAZIONE PER NUOVE INDICAZIONI ASL+++Un ricoverato per sospetto virus Chikungunya all'Ospedale di Livorno, l'Asl prescrive al Comune di effettuare una disinfestazione; Ostetricia di Livorno, porta pannolini artigianali donati dal gruppo Le Bimbe Riusano per la Festa della Mamma; A Livorno e a Massa due casi sospetti di virus Chikungunya; Ospedale Livorno, donati porta pannolini artigianali a Ostetricia per la festa della mamma. Ospedale di Livorno, previste chiusure temporanee di alcune aree interne per l’esecuzione di lavori livornopress.it/?p=258991 #livorno #ospedale #usl x.com Sospetto caso di virus Chikungunya all’ospedale di Livorno– LIVORNO, 05 MAG – Il dipartimento prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie infettive dell’ospedale è ricoverato una paziente con sosp ... espansionetv.it Un ricoverato per sospetto virus Chikungunya all'Ospedale di Livorno: disinfestazione in cittàIl Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie Infettive dell'Ospedale è ... gonews.it