Olio & Design | Anima mediterranea | s’inaugura la mostra a Lucugnano

Sabato 16 maggio alle 18 si inaugura a Lucugnano, presso Palazzo Comi, la mostra intitolata “Olio & Design: Anima Mediterranea”. L’esposizione è curata da Cintya Concari e Roberto Marcatti e vede la collaborazione del ceramista Agostino. L’evento presenta opere e oggetti legati alla tradizione dell’olio d’oliva, con un focus sul design e l’artigianato mediterraneo. La mostra durerà fino a una data ancora da definire.

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