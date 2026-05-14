Olio & Design | Anima mediterranea | s’inaugura la mostra a Lucugnano
Sabato 16 maggio alle 18 si inaugura a Lucugnano, presso Palazzo Comi, la mostra intitolata “Olio & Design: Anima Mediterranea”. L’esposizione è curata da Cintya Concari e Roberto Marcatti e vede la collaborazione del ceramista Agostino. L’evento presenta opere e oggetti legati alla tradizione dell’olio d’oliva, con un focus sul design e l’artigianato mediterraneo. La mostra durerà fino a una data ancora da definire.
LUCUGNANO (Tricase) - L’olio torna protagonista a Palazzo Comi, a Lucugnano (Tricase-Lecce), sabato 16 maggio, alle ore 18, per l’inaugurazione della mostra “Olio & Design: Anima Mediterranea” curata da Cintya Concari e Roberto Marcatti e realizzata in collaborazione con il ceramista Agostino.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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