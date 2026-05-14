Nuovo Clan Partenio | Cassazione conferma il carcere per Carmine Valente

La Cassazione ha confermato la condanna in carcere per Carmine Valente, noto come “Caramella”, nel quadro di un procedimento legale che si trascina da diversi anni. La vicenda, che coinvolge il Nuovo Clan Partenio, si è sviluppata attraverso vari gradi di giudizio nei tribunali di Napoli. La decisione definitiva è arrivata dopo una serie di passaggi giudiziari che hanno riconosciuto le responsabilità dell’imputato.

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A leggerla oggi, la vicenda giudiziaria di Carmine Valente, conosciuto negli ambienti investigativi come “Caramella”, segue un percorso che negli anni è già passato più volte attraverso le aule dei tribunali napoletani. L’ultimo passaggio è quello della Corte di Cassazione, che ha respinto il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo Clan Partenio, oggi la Cassazione decide sui ricorsiSi è aperto questa mattina davanti alla Suprema Corte di Cassazione il terzo grado di giudizio per i presunti componenti del Nuovo Clan Partenio,... Processo al Nuovo Clan Partenio: ad aprile l’ultimo atto in CassazioneI venti imputati ricorreranno contro le condanne confermate in Appello, con il rischio che diventino definitive per i vertici del clan, tra cui... Temi più discussi: Nuovo Clan Partenio: a Salerno la prima udienza contro uno degli imputati; Mercogliano, tenta di introdursi in un’abitazione e viene trovato con cacciavite e forbice: denunciato dai Carabinieri; Furto in farmacia, tre persone denunciate dai Carabinieri. Arrestata una donna destinataria di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Avellino, usura gestita dal nuovo clan Partenio: resta in carcere l'esattoreGiro di usura gestito dai componenti del Nuovo Clan Partenio: resta in carcere l'incaricato della riscossione dei debiti, Massimo Evangelista. Il 49enne ieri mattina è comparso davanti al gip nel ... ilmattino.it Clan Partenio, per 7 addio libertà: le condanne diventano definitiveNuovo Clan Partenio: in carcere sono finiti anche gli altri sette imputati condannati in via definitiva per aver preso parte all’associazione criminale di stampo camorristico capeggiata dai fratelli ... ilmattino.it