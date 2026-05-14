Noale ha il suo ospedale di comunità | Un polo che risponde alle necessità delle famiglie
A Noale è stato inaugurato un nuovo ospedale di comunità, che ora rappresenta un punto di riferimento per tutta l’Ulss 3 in ambito di strutture intermedie. La struttura, che si inserisce nel territorio come uno dei principali poli riabilitativi della regione, è stata attivata per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei pazienti. Con questa apertura, il presidio locale amplia le proprie capacità di assistenza e si inserisce in un sistema più articolato di servizi sanitari territoriali.
Con l'attivazione del nuovo ospedale di comunità, il presidio di Noale diventa punto di riferimento per tutta l'Ulss 3 nella categoria delle “strutture intermedie” e uno dei principali poli riabilitativi della regione. Realizzato al quarto piano del padiglione Lorenzi-Venier, mette a disposizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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