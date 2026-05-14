Nella surreale nebbia del Foro il tennis guerrigliero di Luciano Darderi

Nel cuore del Foro, una scena insolita si è svolta tra la nebbia. Prima si sono sentiti i colpi di arma da fuoco e i fuochi d’artificio che illuminavano il cielo, poi un fumo denso si è diffuso, coprendo le statue neoclassiche, i pini fascisti e l’obelisco del duce. La situazione ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, creando un’atmosfera surreale tra le vie del centro storico. Gli eventi sono stati seguiti da interventi delle forze dell’ordine.

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Prima gli spari, i fuochi colorati nel cielo, poi il fumo, misterioso, scende dal cielo posandosi sulle statue neoclassiche, sui pini fascisti, sull’obelisco del duce. Dall’alto è una schiuma bianca accoccolata sulle figure; dal basso è un velo che disintegra la realtà. Non è più del tutto distinguibile il vero dal falso. Un elicottero sorvola l’area in un rombo continuo. È oltre il fumo, invisibile, ancora più minaccioso. Continua a scendere il fumo, sulle piscine federali, sugli spalti del Campo Centrale, confondendosi con le sue righe bianche. Mezzanotte è passata. Dentro due tennisti si fanno la guerra, su un campo crivellato dalla grandine come da colpi di mitra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Nella surreale nebbia del Foro il tennis guerrigliero di Luciano Darderi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luciano Darderi rimonta Paul e strappa il pass per gli ottavi al Foro Italico!Nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi esce alla distanza in maniera prepotente. Leggi anche: Il video del surreale allenamento di Marta Kostyuk: gioca a tennis in Ucraina sotto le sirene antiaeree Temi più discussi: Internazionali Roma, Darderi fa la storia nella notte più lunga (e pazza) del Foro: l’azzurro si prende la semifinale dopo oltre tre ore di lotta con Jodar; Darderi-Jodar come Fantozzi, il match nella nebbia diventa un cult social: Batti lei?; VIDEO Darderi Jodar sospesa per il fumo dell’Inter agli Internazionali di Roma; La Coppa Italia fa sospendere la semifinale Darderi-Jodar a Roma, scene surreali al Foro Italico. Set, match e fumogeni: Darderi batte Jodar (e la nebbia dell'Olimpico) alle due di notteI fuochi d'artificio e i fumogeni per la cerimonia della premiazione della finale di Coppa Italia hanno portato alla sospensione dell'incontro di tennis al Centrale del Foro Italico ... romatoday.it Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte: Non pensavo mai di vincereLuciano Darderi batte Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali d'Italia dopo 3 ore di battaglia e un'interruzione per il fumo ... fanpage.it