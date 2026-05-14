Nel menu proposto durante l’incontro tra Trump e Xi Jinping ci sono più riferimenti alla politica che alla gastronomia. La diffusione di questo menu è stata fatta da una fonte riconosciuta e affidabile, senza che siano state rivelate motivazioni o dettagli aggiuntivi. La notizia si è diffusa senza interventi ufficiali, alimentando l’attenzione su come le scelte culinarie possano essere interpretate in chiave diplomatica. La pubblicazione ha attirato l’interesse di chi segue le dinamiche internazionali e le relazioni tra i leader mondiali.

La prima a far circolare il menu è stata una fonte tutt’altro che improvvisata: Danny Kemp, corrispondente della Agence France-Presse accreditato alla Casa Bianca, ha pubblicato su X la lista delle portate servite durante il banchetto di Stato organizzato a Pechino per l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping: zuppa di pomodoro con aragosta, costine di manzo croccanti, anatra alla pechinese, verdure di stagione stufate, salmone cotto lentamente con salsa alla senape, panini di maiale, piccola pasticceria, Tiramisù, frutta e gelato. Poche ore dopo, Reuters ha confermato il ricevimento ufficiale, spiegando che il banchetto si inserisce nella tradizione della cucina Huaiyang, una delle scuole gastronomiche più utilizzate dalla diplomazia cinese per eventi istituzionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nel menu di Trump e Xi Jinping c’è più politica che cucina

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