Durante i playoff NBA, un giocatore francese ha dimostrato di essere il protagonista assoluto, conquistando una vittoria decisiva contro Minnesota in gara-5. Questa prestazione ha segnato un momento importante nella stagione, confermando la sua presenza come figura chiave della lega. Con questa vittoria, si è ufficialmente aperta una nuova fase in cui il giovane atleta degli Spurs si afferma come uno dei nomi più rilevanti del campionato.

Mancano 3' alla fine di gara-5 tra San Antonio e Minnesota e Victor Wembanyama è in lunetta per chiudere la partita. "Mvp! Mvp!" gli canta il pubblico del Foster Bank Center, il suo pubblico. Questa gara-5, dominata e vinta dagli Spurs per il 3-2 nella serie, è stata l’ennesima conferma che Wemby è pronto non solo per essere mvp (magari non nel 2025-26, anche se l’Nba non ha ancora annunciato chi ha vinto) ma il volto dell’intera lega. E il suo indiscutibile talento sotto canestro c’entra solo in parte. Il 22enne francese che gioca per la prima volta la postseason, come la stragrande maggioranza dei suoi compagni, era sotto osservazione in questa partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba, ecco perché con questi playoff è ufficialmente iniziata l'era di Wembanyama

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