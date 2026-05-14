A Napoli si sapeva già: Lukaku è abituato a cambiare squadra ogni due anni. L’attaccante belga, noto per le sue partenze rapide, questa volta ha lasciato il club dopo un breve periodo. Nel frattempo, un infortunio ha aperto le porte a un nuovo giocatore, che ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra e di arrivare a Napoli. La situazione riflette un mercato in continuo movimento, con cambi frequenti tra i calciatori.

Come il mago Houdini, specialista in fughe da manette, catene, camicie di forza e casse d’acqua, l’attaccante Lukaku è diventato uno specialista delle fughe dalle squadre, questa volta con la complicità di un infortunio che l’ha portato a vivere l’inverno del suo scontento: solo 7 presenze e un gol col Napoli di Antonio Conte. Il primo anno era stato decisivo per lo scudetto, nel secondo è diventato il trailer della stagione infortunandosi ad agosto durante l’amichevole contro l’Olympiacos. Poi sono venuti tutti gli altri. Un lungo elenco di assenze che hanno costretto il Napoli a cambiare pelle e lingua, calcio e obiettivi. Eccoci alla fine. All’adieu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli se lo aspettava: Lukaku, come Houdini, è specialista in fughe

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Napoli, caso Lukaku: l'attaccante resta in Belgio

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