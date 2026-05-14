Napoli già segnato il futuro di Lukaku? Arrivata la decisione

Da spazionapoli.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si apre una nuova fase per il futuro di Lukaku, che sembra ormai destinato a lasciare il club al termine della stagione. La relazione tra l’attaccante e la squadra partenopea si concluderà ufficialmente dopo aver concluso il campionato in corso, pochi mesi dopo la vittoria dello Scudetto. La decisione è stata comunicata e la separazione tra il giocatore e il club è ormai certa, segnando un punto di svolta per entrambe le parti.

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La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai arrivata al capolinea. Dopo lo Scudetto vinto nella scorsa stagione, il belga e la squadra partenopea si separeranno a fine stagione. Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, sta già esplorando alternative concrete: Arabia Saudita, Turchia e MLS sono le destinazioni prioritarie. Lukaku-Napoli, addio confermato: i dettagli. L’avventura dell’attaccante belga in azzurro si concluderà a giugno. Secondo quanto rivela Il Corriere del Mezzogiorno, la cessione è ormai certa: il club partenopeo ha già deciso di non rinnovare il rapporto con il centravanti. Pastorello non perde tempo e inizia a contattare i principali mercati internazionali per trovare una soluzione all’altezza del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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