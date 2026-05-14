Musica socialità e natura | ecco Forest Tales 2026

Dal 17 maggio al 9 settembre 2026 prenderà il via a Modena Forest Tales 2026, una rassegna culturale diffusa che unisce musica live, spazio pubblico e sostenibilità urbana attraverso una serie di appuntamenti tra Piazzale Torti e il Bosco Urbano "Gianni Rodari" di via Lazio.Il progetto nasce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Les trésors de la Bibliothèque nationale de France

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