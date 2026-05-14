Mozaik Festival dell' Est - Narrazioni Ultraconfine 2026
Il Festival dell’Est, chiamato Mozaik, si svolgerà nel 2026 e si concentrerà su temi come la memoria, le migrazioni, i conflitti e le identità europee. L’evento utilizzerà diversi mezzi espressivi, tra cui il giornalismo, le testimonianze dirette e il cinema documentario, per affrontare queste questioni. La rassegna intende offrire uno spazio di confronto e riflessione su storie e realtà legate all’area europea. Le attività si terranno in varie location e coinvolgeranno autori, registi e testimoni.
MOZAIK Festival dell’EST - Narrazioni Ultraconfine, un festival dedicato ai temi della memoria, delle migrazioni, dei conflitti e delle identità europee attraverso il linguaggio del giornalismo, della testimonianza diretta e del cinema documentario.Mozaik ha l’obiettivo di promuovere uno spazio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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