Moto e abiti eleganti per la salute maschile | torna la ‘Distinguished Gentleman' s Ride’
A Ferrara si svolge la terza edizione di ‘Distinguished Gentleman's Ride’, evento che coinvolge appassionati di moto vestiti con abiti eleganti. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla salute maschile attraverso una manifestazione che combina stile e passione per le due ruote. I partecipanti si sono radunati in città per una passeggiata collettiva, indossando abiti curati e moto di classe. La giornata si svolge in un contesto di incontri e scambi tra gli appassionati.
In sella con l'abito più bello per promuovere la salute maschile: a Ferrara scatta la terza edizione di ‘Distinguished Gentleman's Ride’. Un evento internazionale che trova in Ferrara protagonista. Ai piedi del Castello Estense i motori sono già caldi e pronti a rombare per l’iniziativa mondiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
Sullo stesso argomento
Distinguished Gentleman’s Ride 2026: gentildonne e gentiluomini in moto contro il cancro alla prostataTorna anche quest’anno l’appuntamento con il Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento benefico che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca...
Matrimoni estivi: abiti eleganti sotto i 100$ con sconti al 50%Le occasioni per sfoggiare un look impeccabile durante i matrimoni estivi in arrivo si moltiplicano, ma la ricerca dell’abito perfetto non deve...
Temi più discussi: Moto d’epoca, abiti eleganti e beneficenza: torna nel Varesotto la Distinguished Gentleman’s Ride; Moto vintage e solidarietà: torna nel Varesotto la Distinguished Gentleman’s Ride; Gentiluomini in moto Torino 2026: la parata elegante su due ruote; Eleganza in sella per la ricerca: a Siena torna il Distinguished Gentleman’s Ride.
Fabio Bensaja facebook
Moto d’epoca, abiti eleganti e beneficenza: torna nel Varesotto la Distinguished Gentleman’s RideDomenica 17 maggio centinaia di motociclisti sfileranno da Angera a Volandia per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile. laprovinciadivarese.it
Moto vintage e solidarietà: torna nel Varesotto la Distinguished Gentleman’s RideDomenica 17 maggio motociclisti in abiti eleganti sfileranno tra Angera e Somma Lombardo per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e la salute mentale ... varesenews.it