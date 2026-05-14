Mostra digitale delle dimore storiche all’aeroporto d’Abruzzo
All’aeroporto d’Abruzzo è stata allestita una mostra digitale dedicata alle dimore storiche. L’esposizione consente ai visitatori di esplorare virtualmente diverse residenze di rilievo, senza la necessità di spostarsi. La mostra si inserisce tra le iniziative culturali promosse dall’aeroporto, offrendo un approfondimento sulla ricchezza architettonica e storica delle dimore presenti nella regione. L’installazione si può visitare durante gli orari di apertura dell’aeroporto, con accesso libero per tutti i passeggeri e visitatori.
Non solo dal vivo, le dimore storiche aprono le loro porte, attraverso una mostra digitale, all’aeroporto d’Abruzzo. Lo scalo regionale accoglierà da oggi fino a ottobre palazzi storici, case museo, oratori e palazzi nobiliari, che fanno parte del prezioso patrimonio culturale abruzzese. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –...
XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio ADSI Lazio celebra la , l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.
Temi più discussi: Aprono straordinariamente le dimore storiche nel Pescarese: l’elenco dei siti da visitare; Marsilio inaugura mostra dimore storiche all’Aeroporto d’Abruzzo; Stanze segrete, giardini e memorie: il Salone del Libro entra nelle dimore Adsi del Cuneese; Dimore Storiche, oltre 40 aperture gratuite in Abruzzo.
Dimore da Amare… al Volo ? Un viaggio tra storia, arte e bellezza ti aspetta direttamente in aeroporto! All’interno dell’Aeroporto d'Abruzzo arriva la mostra digitale Dimore da Amare al Volo, un’esperienza immersiva dedicata alle meravigliose dimore sto facebook
Mostra digitale delle dimore storiche all’aeroporto d’AbruzzoLo scalo regionale accoglierà da oggi fino a ottobre palazzi storici, case museo, oratori e palazzi nobiliari, che fanno parte del prezioso patrimonio culturale abruzzese ... ilpescara.it
Giornata Dimore Storiche 2026 a Genova e La Spezia: luoghi aperti e come prenotare le visiteDomenica 24 maggio 2026 apre la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: palazzi, ville e residenze private visitabili gratuitamente in tutta la Liguria con ADSI. mentelocale.it