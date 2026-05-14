Mostra digitale delle dimore storiche all’aeroporto d’Abruzzo

Da chietitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’aeroporto d’Abruzzo è stata allestita una mostra digitale dedicata alle dimore storiche. L’esposizione consente ai visitatori di esplorare virtualmente diverse residenze di rilievo, senza la necessità di spostarsi. La mostra si inserisce tra le iniziative culturali promosse dall’aeroporto, offrendo un approfondimento sulla ricchezza architettonica e storica delle dimore presenti nella regione. L’installazione si può visitare durante gli orari di apertura dell’aeroporto, con accesso libero per tutti i passeggeri e visitatori.

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Non solo dal vivo, le dimore storiche aprono le loro porte, attraverso una mostra digitale, all’aeroporto d’Abruzzo. Lo scalo regionale accoglierà da oggi fino a ottobre palazzi storici, case museo, oratori e palazzi nobiliari, che fanno parte del prezioso patrimonio culturale abruzzese. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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