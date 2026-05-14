In un clima di tensione politica, il consigliere comunale ha risposto attraverso un comunicato ufficiale alle dichiarazioni di un collega riguardo alla segnalazione di documenti mancanti alla Prefettura. La discussione si concentra anche sui rapporti elettorali passati, che sembrano essere collegati alle attuali accuse politiche. La vicenda coinvolge varie questioni legali e amministrative, con confronti diretti tra i rappresentanti istituzionali e richiami alle procedure ufficiali.

? Domande chiave Perché il consigliere ha segnalato la mancanza di documenti alla Prefettura?. Come si collegano i legami elettorali passati alle attuali accuse politiche?. Chi sono i candidati citati dal sindaco per smentire Gradozzi?. Quali sono le conseguenze della pubblicazione immediata dei dati sui social?.? In Breve Ciaffaroni cita Marcello De Santis e Franco Mercuri per contestare i legami elettorali.. Il termine per i riscontri ufficiali alle istanze è di 30 giorni.. Gradozzi ha inviato segnalazioni all'ufficio tecnico, finanziario e alla Prefettura di Fermo.. Il conflitto riguarda la consultazione di documenti stradali tramite l'Albo Pretorio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefortino, Ciaffaroni risponde a Gradozzi: ‘Non accetto lezioni

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