Dal 14 maggio è possibile inviare online il modello 730 precompilato per il 2026 attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa novità permette ai contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi senza recarsi fisicamente negli uffici o affidarsi a intermediari. La procedura digitale è disponibile per tutti gli utenti che intendono completare la propria dichiarazione in modo più rapido e diretto, sfruttando le funzionalità offerte dal portale ufficiale.

FIRENZE.- Da oggi ( 14 maggio), è possibile inviare il 730 precompilato 2026 direttamente dal sito dell’ Agenzia delle Entrate. Dopo la fase di sola consultazione iniziata il 30 aprile, i contribuenti possono ora modificare, integrare e trasmettere online la propria dichiarazione dei redditi. La scadenza per completare l’invio resta fissata al 30 settembre. Chi decide di utilizzare il precompilato può scegliere se accettare il modello senza modifiche oppure correggere e aggiungere informazioni mancanti prima dell’invio. La procedura può essere effettuata direttamente online tramite l’ area riservata dell’Agenzia delle Entrate oppure affidandosi a Caf e professionisti abilitati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Modello 730/2026, via all’invio on line: cosa cambia

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7/5/26. NOTES(SC). 730 dal 14 maggio si parte con l’invio. Il 730 precompilato 2026 è online. Sul sito dell’Agenzia delle entrate è infatti disponibile, in modalità consultazione, il modello 730 già predisposto con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti e x.com

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