Milano nasconde la droga negli pneumatici dell’auto ma poi la vende in pieno giorno | arrestato un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso mentre vendeva droga in pieno giorno. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno degli pneumatici di un’auto, che utilizzava come deposito. L'arresto è stato effettuato dagli agenti durante un intervento di controllo nella zona centrale della città. L’uomo è stato condotto in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Milano, 14 maggio 2026 – Vendeva, in pieno giorno, la droga che conservava nascosta all’interno delle gomme di un’auto in sost a. E così un 30enne egiziano, identificato come H.A.E.A, è stato arrestato ieri pomeriggio in via Padova dopo essere stato sorpreso a vendere stupefacenti. Intorno alle 17.10, gli agenti agenti della Polizia Locale lo hanno notato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente italiano e sono intervenuti. Per approfondire il controllo, è stato richiesto l'intervento del nucleo cinofilo che ha fiutato e scoperto un nascondiglio all'interno di uno pneumatico d'auto, dove erano stati occultati altri 8 grammi di cocaina, già suddivisi in otto dosi, e 12 grammi di hashish.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, nasconde la droga negli pneumatici dell’auto ma poi la vende in pieno giorno: arrestato un 30enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Villaricca, pusher arrestato in pieno giorno tra la gente: in auto con 30 grammi di droga Ponte San Pietro, nasconde in casa 200 chili di droga: arrestato 30ennePonte San Pietro (Bergamo) – Nascondeva in casa quasi 200 chili tra cocaina e hashish, che se rivenduti in strada avrebbero potuto fruttare più di 6... Temi più discussi: Comprava droga sul dark web pagandola in criptovalute per spacciare nella zona della movida: arrestato; Scoperto bagno condominiale a Milano pieno di eroina, 52enne in manette: i dettagli del blitz; Cecina | Sorpresa a spacciare droga, in casa nasconde 200 grammi di hashish: arrestata; Il pusher nasconde la droga in una fessura tra le rocce: 24enne arrestato a Gragnano. Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionistaDopo aver imbarcato il rimorchio in Spagna, la motrice ha raggiunto il porto via terra. Qui il camionista ha trovato anche i carabinieri: in carcere un 57enne ... milanotoday.it Milano, nasconde le dosi di droga sotto le foglie: arrestatoSiamo al Giambellino. A destare i sospetti degli agenti è stato il comportamento sospetto del 24enne all'interno del parco Antonietta Biffi. Il ragazzo si spostava ripetutamente vicino alle panchine ... ilgiorno.it