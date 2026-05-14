Milano nasconde la droga negli pneumatici dell’auto ma poi la vende in pieno giorno | arrestato un 30enne
Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso mentre vendeva droga in pieno giorno. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno degli pneumatici di un’auto, che utilizzava come deposito. L'arresto è stato effettuato dagli agenti durante un intervento di controllo nella zona centrale della città. L’uomo è stato condotto in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Milano, 14 maggio 2026 – Vendeva, in pieno giorno, la droga che conservava nascosta all’interno delle gomme di un’auto in sost a. E così un 30enne egiziano, identificato come H.A.E.A, è stato arrestato ieri pomeriggio in via Padova dopo essere stato sorpreso a vendere stupefacenti. Intorno alle 17.10, gli agenti agenti della Polizia Locale lo hanno notato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente italiano e sono intervenuti. Per approfondire il controllo, è stato richiesto l'intervento del nucleo cinofilo che ha fiutato e scoperto un nascondiglio all'interno di uno pneumatico d'auto, dove erano stati occultati altri 8 grammi di cocaina, già suddivisi in otto dosi, e 12 grammi di hashish.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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