Milano l' artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in città

A Milano, un artista ha deciso di portare in città la purezza di Levissima, creando un collegamento tra l'ambiente naturale e il contesto urbano. In un periodo caratterizzato da ritmi veloci e stimoli continui, si nota una crescente richiesta di tornare a valori più semplici e autentici nel quotidiano. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso l’essenziale e la natura, in un momento in cui molte persone cercano di riscoprire un rapporto più diretto con gli elementi fondamentali della vita.

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Milano, 14 mag. (Adnkronos) - In un tempo segnato da ritmi accelerati, sovrastimolazione e modelli spesso irraggiungibili, cresce un'esigenza sempre più condivisa: ritrovare una dimensione più autentica, essenziale, concreta del vivere quotidiano. Un cambiamento culturale che emerge anche dall'ascolto delle conversazioni online, dove sempre più persone raccontano il bisogno di rallentare, semplificare e riconnettersi con ciò che è essenziale. È in questo contesto che nasce “Assapora la purezza”, il progetto artistico che porta nel cuore di Milano un frammento della purezza che si vive in montagna attraverso un murales d'autore firmato Danilo Pistone, in arte Neve, tra le figure più rilevanti del neo-muralismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano, l'artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Danilo Zizou Scamozart: l’intervista all’artistaMILANO – Vi proponiamo qui di seguito l’intervista all’artista Danilo Zizou Scamozart, un personaggio assolutamente da scoprire.