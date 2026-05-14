A Milano è stato inaugurato l’archivio più grande d’Europa gestito da robot, che si estende su una superficie di 200 chilometri di documenti. I robot, chiamati Eustorgio e Ansperto, sono stati integrati nel sistema di archiviazione per ottimizzare la gestione e la conservazione dei materiali. I nomi degli automi richiamano figure storiche di epoca medievale, in particolare un vescovo del IX secolo. La struttura è stata realizzata per migliorare l’efficienza nel trattamento di grandi quantità di documenti.

? Domande chiave Come faranno i robot Eustorgio e Ansperto a gestire 200 chilometri di documenti?. Perché i nomi dei nuovi automi richiamano un vescovo del IX secolo?. Chi ha progettato l'ecosistema digitale per proteggere la memoria di Milano?. Quali benefici concreti porterà questa tecnologia al quartiere di Niguarda?.? In Breve L'impianto di via Gregorovius è gestito da MM Spa con tecnologie NFC e RFID.. I robot Eustorgio e Ansperto automatizzano la movimentazione dei faldoni a Niguarda.. L'assessora Gaia Romani sottolinea il valore sociale della struttura per il quartiere.. Il nome Ansperto richiama il vescovo del IX secolo e lo Scriptorium Ambrosianum. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano batte Parigi: l’archivio più vasto d’Europa con i robot

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