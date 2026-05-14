Christian Pulisic ha recentemente condiviso alcuni ricordi della sua adolescenza, raccontando di come nessuno gli avesse mai parlato del calcio europeo durante gli anni formativi. In un'intervista, l'attaccante del Milan ha spiegato di aver imparato cose importanti nel percorso che lo ha portato a giocare in Italia, sottolineando come il calcio del Vecchio Continente sia stato un mondo nuovo e diverso da quello conosciuto in precedenza.

Contro l'Atalanta avrebbe dovuto giocare titolare, ma un problema muscolare accusato durante la rifinitura lo ha costretto a dare forfait. Christian Pulisic, al Milan dal 2023, sta vivendo uno dei momenti più complicati nella propria carriera. Dopo un inizio di stagione col botto (8 reti e 2 assist nelle prime 17), il suo rendimento è calato drasticamente ed è sfociato in una statistica preoccupante: zero gol nel 2026. Non è chiaro se si tratti di una flessione di natura fisica o mentale, ma le 28 presenze in questo campionato suggeriscono più la seconda opzione. Nella lunga intervista concessa ai microfoni del 'Times', Pulisic ha riportato le lancette a quando era soltanto un ragazzo pieno di sogni in Pennsylvania.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “Nessuno a scuola mi aveva mai parlato del calcio europeo, ma ho imparato una cosa importante”

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