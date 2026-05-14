Christian Pulisic ha commentato il suo rapporto con le critiche dei tifosi, spiegando che preferisce rispondere sul campo. L’attaccante del Milan ha detto di essere abituato a gestire le tensioni e di concentrarsi sulle prestazioni durante le partite. Ha aggiunto di non lasciarsi condizionare da commenti esterni, preferendo dimostrare il proprio valore attraverso le azioni in campo.

La stagione di Christian Pulisic può essere divisa in due parti: da un lato gli 8 gol nelle prime 17 partite di campionato, dall'altro le zero reti dalla 18ª giornata in poi. L'ultimo gol dello statunitense con la maglia del Milan, infatti, risale allo scorso 28 dicembre, giorno della vittoria per 3-0 nel match di andata contro il Verona. Da quando è arrivato a Milano nell'estate del 2023, "Captain America" ha realizzato 42 reti e 26 assist in 132 presenze complessive. Nella stagione in corso ha calciato verso la porta 50 volte, centrando lo specchio in 24 occasioni, per un totale di circa un gol ogni 6 tiri. La percentuale dei dribbling riusciti è del 45%, in leggero calo rispetto al 47% registrato l'annata precedente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il rapporto di Pulisic con le critiche: “Mi piace rispondere sul campo, è quello che ho sempre fatto”

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