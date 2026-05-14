Massimiliano Allegri si prepara a lasciare il Milan dopo appena un anno dal suo ritorno sulla panchina del club. La stagione iniziata con entusiasmo potrebbe concludersi senza la qualificazione in Champions League, mettendo in discussione il suo futuro alla guida della squadra. La decisione di lasciare sembra ormai vicina, mentre nel suo percorso si fa strada l’ipotesi di un possibile approdo alla nazionale. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Massimiliano Allegri è pronto a lasciare il Milan a un solo anno dal suo ritorno in rossonero, al termine di una stagione partita molto bene ma che potrebbe terminare senza la qualificazione in Champions League. Lo riporta il Corriere della Sera. Al di là dell’esito del campionato (stravinto dai cugini dell’Inter) e di un contratto valido fino al 2028, a pesare sulla decisione (che appare sempre più probabile) sono soprattutto i rapporti ormai freddi – anzi inesistenti – con Zlatan Ibrahimovic, senior advisor della proprietà: i due hanno avuto un alterco dopo la sconfitta rimediata a Napoli a inizio aprile e lo strappo non si è ricucito. Zlatan Ibrahimovic (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milan, Allegri pronto a lasciare: nel suo futuro c’è la Nazionale

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