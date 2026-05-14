Mi minacciava di morte Era geloso e ossessivo la storia di Ilaria vittima di violenza psicologica

Ilaria, nome di fantasia, ha condiviso con Fanpage.it la sua esperienza di relazione con l’ex compagno, padre dei suoi due figli. Durante l’intervista ha spiegato di aver subito minacce di morte, oltre a comportamenti caratterizzati da gelosia e ossessione. La donna ha descritto come la sua vita sia stata influenzata da comportamenti di violenza psicologica e manipolazioni, che sono durate per un certo periodo prima della fine della relazione.

Ilaria (nome di fantasia) a Fanpage.it ha raccontato la sua relazione, segnata da violenza psicologica e manipolazioni, che ha avuto con l'ormai ex compagno e padre dei suoi due figli. Nel suo percorso di guarigione Ilaria è stata supportata da Scarpetta Rossa, associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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