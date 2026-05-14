Meteo | onde fino a nove metri poi temperature in picchiata e possibile neve sui rilievi

Per giovedì 14 maggio 2026, le previsioni indicano onde alte fino a nove metri lungo le coste liguri, seguite da un calo delle temperature e possibilità di neve sui rilievi. L'agenzia meteorologica ha emesso un avviso di mareggiata, a causa dell’intensificazione del vento da Sud Ovest, che si è rapidamente rafforzato nelle ultime ore, facendo registrare aumenti significativi nei valori degli anemometri.

Arpal conferma per oggi, giovedì 14 maggio 2026, l'avviso meteo per mareggiata sulle coste liguri. "Nelle ultime ore - spiega Cristina Capacci - l'intensità del vento da Sud Ovest è aumentata rapidamente a partire da Ponente, causando un'impennata dei valori registrati dagli anemometri, con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Previsioni Meteo, cresce la paura per il Mega-Ciclone in arrivo. Maltempo estremo e tantissima NEVE!

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