Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per venerdì 15 e sabato 16 maggio sono state pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e sono state aggiornate al 14 maggio. Le informazioni indicano le condizioni atmosferiche previste per i due giorni, senza dettagli aggiuntivi su eventuali variazioni o eventi specifici. La comunicazione si basa sui dati raccolti e analizzati dalla protezione civile regionale, offrendo un quadro delle condizioni meteorologiche attese per il breve periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 15 e sabato 16 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiorante al 14 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un ampio e profondo vortice depressionario, centrato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Video ?? Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Temi più discussi: Colpo di coda dell'inverno: forti temporali con grandine e vento, da sabato migliora. Prove d'estate la prossima settimana; Previsioni Meteo Marsico nuovo Oggi - Fino a 15 Giorni; Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della protezione civile; Maggio allontana per ora l’estate. Martedì sole, poi piogge e in montagna potrebbe scendere la neve.

meteo che tempo faràMeteo, arriva la neve di maggio e calano le temperature: ecco dove e quando. Le previsioni fino al weekendUna parentesi quasi invernale nel cuore di maggio. Una vasta depressione alimentata da aria artica sta infatti scendendo sull’Europa centro-settentrionale e nelle prossime ... leggo.it

meteo che tempo faràPrevisioni meteo weekend 9-10 maggio 2026: il punto su tutta ItaliaPrevisioni meteo weekend 9-10 maggio 2026, ecco dove farà bello e dove invece pioverà, le temperature e il bel tempo ... informazionescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web