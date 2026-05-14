Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per venerdì 15 e sabato 16 maggio sono state pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e sono state aggiornate al 14 maggio. Le informazioni indicano le condizioni atmosferiche previste per i due giorni, senza dettagli aggiuntivi su eventuali variazioni o eventi specifici. La comunicazione si basa sui dati raccolti e analizzati dalla protezione civile regionale, offrendo un quadro delle condizioni meteorologiche attese per il breve periodo.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 15 e sabato 16 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiorante al 14 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un ampio e profondo vortice depressionario, centrato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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