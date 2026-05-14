Mental fog | cos’è la nebbia mentale di cui soffrono le mamme
Ci sono alcuni scenari che possono risultare comuni alle donne in alcune fasi ormonali della vita. Ne descriviamo due, ma ce ne possono essere tanti altri di esempi così. Il primo: siete a casa con il vostro neonato o la vostra neonata, e avete messo il biberon a scaldare sul fornello, ma mentre fate altre cose lo dimenticate, creando involontariamente un pericolo di incendio (anche per questo lo scaldabiberon che si spegne da solo è molto meglio). Il secondo: avete passato da un po’ la quarantina, le mestruazioni sono un po’ cambiate e un po’ sballano, iniziate ad avere sintomi particolari (come un’intensa sudorazione notturna), ma soprattutto vi mancano le parole, ovvero non riuscite a ricordare nomi e termini che fino a poco tempo fa utilizzavate con disinvoltura. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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