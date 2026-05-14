Mental fog | cos’è la nebbia mentale di cui soffrono le mamme

La nebbia mentale è un termine usato per descrivere un senso di confusione e difficoltà di concentrazione che molte donne sperimentano in alcune fasi ormonali della vita. Si tratta di un fenomeno che può manifestarsi in momenti specifici, come dopo il parto o durante la menopausa, anche se ogni donna può avere esperienze diverse. In questo articolo si approfondiscono alcuni scenari comuni legati a questa condizione, offrendo un quadro di situazioni frequenti e riconoscibili.

Ci sono alcuni scenari che possono risultare comuni alle donne in alcune fasi ormonali della vita. Ne descriviamo due, ma ce ne possono essere tanti altri di esempi così. Il primo: siete a casa con il vostro neonato o la vostra neonata, e avete messo il biberon a scaldare sul fornello, ma mentre fate altre cose lo dimenticate, creando involontariamente un pericolo di incendio (anche per questo lo scaldabiberon che si spegne da solo è molto meglio). Il secondo: avete passato da un po’ la quarantina, le mestruazioni sono un po’ cambiate e un po’ sballano, iniziate ad avere sintomi particolari (come un’intensa sudorazione notturna), ma soprattutto vi mancano le parole, ovvero non riuscite a ricordare nomi e termini che fino a poco tempo fa utilizzavate con disinvoltura. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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