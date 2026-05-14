Media informazione indipendente | Bruxelles stanzia 16,6 milioni di euro
La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un nuovo bando destinato a finanziare progetti legati alla produzione di contenuti giornalistici indipendenti in tutta Europa. Sono stati stanziati 16,6 milioni di euro per sostenere iniziative che migliorino la qualità e la diffusione delle notizie riguardanti le questioni dell’Unione Europea. La misura mira anche a promuovere un panorama mediatico più vario e plurale.
La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo bando per sostenere la produzione di contenuti giornalistici indipendenti a livello paneuropeo, con l’obiettivo di rafforzare la qualità, la diffusione e il pluralismo dell’informazione sugli affari UE. L’iniziativa mira a connettere meglio i cittadini europei alle notizie di loro interesse, ampliando l’offerta informativa in più lingue e in tutti gli Stati membri, con particolare attenzione ai contesti in cui i contenuti europei risultano ancora limitati. Il bando è articolato in tre linee di intervento: la quota principale, pari a 8,5 milioni di euro, è destinata al “Topic 1 – Production...🔗 Leggi su Ildenaro.it
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