Media informazione indipendente | Bruxelles stanzia 16,6 milioni di euro

Da ildenaro.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un nuovo bando destinato a finanziare progetti legati alla produzione di contenuti giornalistici indipendenti in tutta Europa. Sono stati stanziati 16,6 milioni di euro per sostenere iniziative che migliorino la qualità e la diffusione delle notizie riguardanti le questioni dell’Unione Europea. La misura mira anche a promuovere un panorama mediatico più vario e plurale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La  Commissione Europea  ha pubblicato un nuovo bando per sostenere la produzione di contenuti giornalistici indipendenti a livello paneuropeo, con l’obiettivo di rafforzare la qualità, la diffusione e il pluralismo dell’informazione sugli affari UE. L’iniziativa mira a  connettere meglio i cittadini europei  alle notizie di loro interesse, ampliando l’offerta informativa in più lingue e in tutti gli Stati membri, con particolare attenzione ai contesti in cui i contenuti europei risultano ancora limitati. Il bando è articolato in tre linee di intervento: la quota principale,  pari a 8,5 milioni di euro, è destinata al  “Topic 1  – Production...🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ricerca, programmi di dottorato MSCA: Bruxelles stanzia 617 milioni di euroLa Commissione europea ha annunciato i risultati del bando 2025 per le Reti di dottorato delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), con un budget...

Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriLa narrazione dell’Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella "capitale" Ue e quella...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web