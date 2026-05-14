Media informazione indipendente | Bruxelles stanzia 16,6 milioni di euro

La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un nuovo bando destinato a finanziare progetti legati alla produzione di contenuti giornalistici indipendenti in tutta Europa. Sono stati stanziati 16,6 milioni di euro per sostenere iniziative che migliorino la qualità e la diffusione delle notizie riguardanti le questioni dell’Unione Europea. La misura mira anche a promuovere un panorama mediatico più vario e plurale.

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